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15 июля 2026 в 16:00

Глава МИД Азербайджана посетит Россию с двухдневным визитом

Джейхун Азиз оглы Байрамов Джейхун Азиз оглы Байрамов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 16–17 июля посетит Россию с рабочим визитом. В рамках этой поездки запланированы двусторонние переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, о чем сообщила представитель дипведомства Мария Захарова, передает корреспондент NEWS.ru.

Главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудят текущее состояние и перспективы развития российско-азербайджанских отношений, а также ряд актуальных региональных и международных вопросов, — сказала дипломат.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что международное влияние Баку усиливается, так как страна выступает с конструктивной позицией и делает все возможное, чтобы оказывать помощь и выступать посредником там, где это возможно. По его словам, доверие и искренность Баку играют большую роль.

Перед этим азербайджанский лидер сообщил, что страна серьезно рассматривает возможность выхода из Совета Европы. Он подчеркнул, что условием возвращения Баку к полноценному участию в работе организации является восстановление прав азербайджанской делегации.

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