Алиев назвал залог успешного посредничества в международных вопросах

Международное влияние Азербайджана усиливается, так как страна выступает с конструктивной позицией и делает все возможное, чтобы оказывать помощь и выступать посредником там, где это возможно, заявил президент республики Ильхам Алиев, выступая на IV Глобальном медиафоруме в Шуше. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, доверие и искренность Баку играют большую роль.

Те, кто обращается к нам, знают, что наша позиция открыта. Мы всегда искренне помогали там, где могли. Это стало традицией. Если у нас есть возможность, мы оказываем помощь. Сегодня мы можем оказывать как материальную, так и политическую поддержку. Конфиденциальная информация не просачивается. Если утечки и происходят, они исходят не от нас, — отметил Алиев.

Глава государства рассказал, что Азербайджан честен со всеми сторонами. Он отметил, что своим отношением Баку вызывает доверие у других стран, которым необходимо посредничество в решении спорных вопросов.

Ранее Алиев заявил, что Азербайджан серьезно рассматривает возможность выхода из Совета Европы. Глава государства подчеркнул, что условием возвращения страны к полноценному участию в работе организации является восстановление прав азербайджанской делегации.