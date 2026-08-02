Все билеты на дебютный матч Зидана в качестве тренера смели за сутки

Все билеты на дебютный матч Зидана в качестве тренера смели за сутки Билеты на первый матч Франции под руководством Зидана раскупили за сутки

Футбольные фанаты за сутки раскупили 80 тыс. билетов на на матч Лиги наций Франции против Италии, сообщает RMC Sport. Отмечается, что этот матч станет дебютом для спортсмена Зинедина Зидана в качестве тренера.

По информации журналистов, продажи билетов стартовали 31 июля — 1 августа их было уже невозможно достать. Известно, что французы выступят против Италии на домашнем поле- на крупнейшем стадионе «Стад де Франс».

Ранее экс-футболист сборной России и «Динамо» Дмитрий Булыкин подчеркнул, что у Зидана есть все возможности для проявления себя в качестве тренера. По его словам, наставник будет ставить перед командой Франции самые высокие цели.

До этого Зидана назначили главным тренером сборной Франции по футболу. Контракт рассчитан до окончания чемпионата мира 2030 года. На этом посту Зидан сменил Дидье Дешама, который руководил командой на протяжении 14 лет.

Также СМИ писали, что назначение Зидана главным тренером сборной Франции может затянуться из-за законодательного ограничения на зарплаты. Согласно закону, принятому 8 июля, максимальный годовой доход для наставника команды установлен на уровне €450 тыс. (40 млн рублей), что в 10 раз меньше, чем получал Дешам.