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02 августа 2026 в 14:21

Мендель раскрыла всему миру главный страх Макрона

Мендель: Макрон помогает Зеленскому из-за страха назвать поддержку Киева ошибкой

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: Sebastien Toubon/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Президент Франции Эммануэль Макрон продолжает спонсировать коррупционную систему Владимира Зеленского, поскольку не может себе позволить назвать этот шаг ошибкой, заявила бывший пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель в интервью Journal du Dimanche. По ее словам, публичное признание того факта, что Зеленский не соответствует своему образу, станет репутационным ударом для любого европейского лидера.

Именно Макрон согласился выделить миллиарды евро. Признать сегодня, что Зеленский не тот, за кого себя выдает, нанесло бы ущерб имиджу любого политического деятеля, согласившегося распределить эти средства, — убеждена Мендель.

Вместе с этим, продолжила бывшая чиновница, поддержка Зеленского сохраняется и по экономическим причинам. Значительная часть европейского финансирования, объяснила она, фактически направляется на закупки вооружений у предприятий стран ЕС, что выгодно их собственным оборонным производствам.

До этого Мендель обвинила Зеленского в том, что он скрывает реальные потери на фронте. В пятницу, 31 июля, глава государства заявил, что за все время конфликта ВСУ потеряли 50 тыс. военнослужащих. При этом в феврале этого года он говорил о 55 тыс. погибших украинских военных.

Европа
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Владимир Зеленский
Эммануэль Макрон
Юлия Мендель
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