Власти раскрыли, как ВСУ пытались испортить День ВДВ в России Депутат Колесник: атака ВСУ в ночь на 2 августа была попыткой испортить День ВДВ

Ночная атака Вооруженных сил Украины на регионы России вряд ли была самой крупной, но украинские войска явно пытались испортить празднование Дня Воздушно-десантных войск, заявил Lenta.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, силы ПВО успешно отразили удар.

Было и более тысячи дронов, и тоже большая часть их была уничтожена. Ну, а сегодня, я так думаю, они нам в День Воздушно-десантных войск хотели изгадить праздник, но не получилось, ПВО это дело пресекла, — сказал Колесник.

Депутат также сообщил, что в ответ российские войска нанесли массированные удары по складам и местам хранения боеприпасов, а также по портовой инфраструктуре Украины — в Одессе, Николаеве и Черноморске. По мнению парламентария, атака может быть частью 40-дневного плана украинского президента Владимира Зеленского, который, по его оценке, сегодня должен перейти в завершающую стадию.

Утром 2 августа пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 635 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областей.