«Не на парад»: замглавы Минобороны РФ попросил бойца перевесить автомат

Замглавы Минобороны РФ, Герой России, генерал армии Юнус-Бек Евкуров проинспектировал ход боевой подготовки на одном из полигонов Южного военного округа. В ходе обхода он подошел к одному из военнослужащих и посоветовал ему подогнать оружие под себя, пояснив, что солдат готовят к реальным боям, а не к спараду.

Тебе как удобно носить автомат? Вот повесь, как тебе удобно. Мы же на войну готовим их, не на парад. Пусть [носит] так, как ему удобно, — отметил Евкуров.

Ранее сообщалось, что боец ВС России с позывным Монгол передавал командованию координаты позиций ВСУ на протяжении четырех суток во время выхода с вражеской территории на Добропольском направлении, несмотря на полученное ранение. Он рассказал, что после боестолкновения оказался отрезан от своего подразделения, но продолжил выполнение боевой задачи.