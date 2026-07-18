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18 июля 2026 в 11:04

Раненый морпех четыре дня выходил с позиций ВСУ и заодно совершил подвиг

Морпех Монгол четыре дня передавал координаты ВСУ во время выхода с позиций ВСУ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
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Боец ВС России с позывным Монгол передавал командованию координаты позиций ВСУ на протяжении четырех суток во время выхода с вражеской территории на Добропольском направлении, несмотря на полученное ранение. Он сообщил РИА Новости, что после боестолкновения оказался отрезан от своего подразделения, но продолжил выполнение боевой задачи.

Во время отхода я отметил все позиции противника. В общей сложности пробыл там четверо суток, после чего вышел к нашим смежным подразделениям. Оттуда доложил в штаб, чтобы связались с моим командованием, а спустя несколько часов меня эвакуировали, — заявил Монгол.

По словам собеседника агентства, серьезной проблемой на данном участке остается высокая активность украинских беспилотных аппаратов, что требует крайней осторожности при передвижении. Боец отметил, что во время последнего выхода ему постоянно встречались FPV-дроны, «Мавики», «Баба-яга» и другие устройства, по которым приходилось открывать огонь.

Ранее в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие ночью продолжили наносить удары по портам Украины, используемым для доставки грузов в интересах ВСУ. В результате атаки в Одессе были поражены объекты портовой инфраструктуры для разгрузки горюче-смазочных материалов и резервуары с топливом.

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