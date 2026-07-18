Российские войска поразили объекты снабжения ВСУ в Одессе

Российские военнослужащие ночью продолжили наносить удары по портам Украины, используемым для доставки грузов в интересах ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны в мессенджере МАКС. В результате атаки в Одессе были поражены объекты портовой инфраструктуры для разгрузки горюче-смазочных материалов и резервуары с топливом.

В результате ударов высокоточным оружием воздушного и наземного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами в порту Одесса поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки горюче-смазочных материалов, и резервуары с ГСМ, предназначенные для обеспечения ВСУ, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России уничтожили в порту Черноморск и на морском переходе два морских судна. По данным Минобороны РФ, эти объекты осуществляли доставку грузов военного назначения.

До этого сообщалось, что за прошедшую ночь силами противовоздушной обороны РФ было перехвачено и сбито в общей сложности 379 беспилотных аппаратов самолетного типа. Перехваты осуществлялись в небе над Республикой Крым и в воздушном пространстве над акваториями Азовского и Черного морей.