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18 июля 2026 в 07:54

Бойцы ВС России оставили ВСУ без двух важных судов

МО России: два морских судна поражены в порту Черноморска и на морском переходе

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
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Вооруженные силы РФ уничтожили в порту Черноморск и на морском переходе два морских судна, сообщило Минобороны России в МАКСе. По данным ведомства, эти объекты осуществляли доставку грузов военного назначения.

В порту Черноморск и на переходе морем поражены два морских судна, осуществлявших доставку грузов военного назначения, — заявили в МО РФ.

Ранее в пресс-службе Министерства обороны РФ сообщили, что ВС России в течение недели нанесли 19 групповых ударов по целям на территории Украины. В ведомстве уточнили, что атаки проводились в период с 11 по 17 июля. В результате ударов поражены объекты инфраструктуры портов Одесса, Черноморск, Южный и Днепро-Бугский.

Кроме того, военный эксперт Андрей Марочко заявил, что подразделения Южной группировки войск развивают наступление в районе Константиновки на участке фронта шириной около 20 км. По его словам, за минувшую неделю российским силам удалось расширить зону контроля как к западу, так и к северо-востоку от города. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

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