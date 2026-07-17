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17 июля 2026 в 12:23

Армия России нанесла почти два десятка мощных ударов по Украине

Минобороны: ВС России нанесли 19 групповых ударов по Украине за неделю

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
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Вооруженные силы России в течение недели нанесли 19 групповых ударов по целям на территории Украины, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. В ведомстве уточнили, что атаки проводились в период с 11 по 17 июля.

Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 19 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами, — говорится в сообщении.

В результате ударов российской армии поражены объекты инфраструктуры портов Одесса, Черноморск, Южный и Днепро-Бугский. По данным военного ведомства, они используются для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов.

Ранее сообщалось, что артиллеристы российской группировки войск «Север» за одну ночь выполнили 200 огневых задач в Харьковской и Сумской областях. Под массированный удар ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня попали 15 пунктов управления БПЛА, а также склады боеприпасов и ключевые объекты инфраструктуры противника.

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