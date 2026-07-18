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18 июля 2026 в 07:36

Почти 400 дронов ВСУ попытались нарушить спокойствие россиян

Системы ПВО России сбили 379 украинских БПЛА за одну ночь

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
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За прошедшую ночь силами противовоздушной обороны Российской Федерации было перехвачено и сбито в общей сложности 379 беспилотных аппаратов самолетного типа, запущенных с украинской стороны, сообщает Министерство обороны РФ в МАКСе. Перехваты осуществлялись в том числе в небе над Крымом и в воздушном пространстве над акваториями Азовского и Черного морей.

В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 379 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — заявили в МО РФ.

Работа средств ПВО велась практически по всей европейской части страны — от приграничных районов до глубокого тыла, включая Белгородскую, Брянскую, Курскую, Смоленскую, Рязанскую, Калужскую, Тульскую, Тамбовскую, Орловскую, Липецкую, Тверскую, Псковскую, Воронежскую, Ростовскую, Волгоградскую, Ленинградскую и Владимирскую области. Также ПВО сбивали дроны в Московском регионе и Краснодарском крае.

Ранее глава администрации Горловки Иван Приходько сообщил, что атака ВСУ унесла жизнь одного мирного жителя. Он выразил соболезнования родным и близким погибшего. Также чиновник отметил, что это не первая атака украинских солдат на город за день, до этого ВСУ били по Горловке еще три раза, в результате чего четыре человека получили ранения.

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