Снайперы 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Север» в темное время суток эффективно поражают тяжелые гексакоптеры R-18 Вооруженных сил Украины, которые зависают в воздухе и становятся удобной мишенью, рассказал РИА Новости командир взвода снайперов с позывным Интерн. По его словам, бойцы обеспечены ночными и тепловизионными прицелами, а также современными винтовками отечественного производства.

Благодаря наличию ночных и тепловизионных прицелов очень успешно работаем в ночное время. Тяжелые гексакоптеры крайне медлительны и часто замирают на месте. Вот в этот момент и поражаем их, — сказал Интерн.

Он отметил, что снайперские пары работают круглосуточно: заранее готовят и занимают огневые позиции. За неделю на харьковском направлении уничтожены более 10 тяжелых дронов R-18, используемых ВСУ для разведки и корректировки огня. Информация о других результатах работы подразделения уточняется.

Ранее военный эксперт Виталий Киселев сообщил, что Вооруженные силы Украины натягивают антидроновые сетки на дорогах у Дружковки в Донецкой Народной Республике, чтобы защитить логистические маршруты от ударов российских FPV-дронов. По его словам, эти меры вряд ли смогут кардинально изменить обстановку на участке фронта из-за ограниченной протяженности защитных конструкций.