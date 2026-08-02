«Все наладится»: Акинфеев прокомментировал упущенную победу ЦСКА

Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев в своем Telegram-канал поддержал фанатов клуба после ничейного результата команды в матче 2-го тура российской Премьер-Лиги против «Крыльев Советов». Встреча самарцев и армейцев состоялась завершилась со счетом 1:1. По словам вратаря, надо смотреть в будущее.

Но знаете, как говорится, что поделать. Надо двигаться вперед, смотреть в будущее. Надеюсь, что оно достаточно хорошее у нас. По крайней мере, я в это верю. Надеюсь, что все рано или поздно наладится. Все у нас будет хорошо с вами, — заявил Акинфеев.

Сам легенда армейского клуба пропустил поединок из-за полученного повреждения. В завершение голкипер пожелал всем болельщикам отличного дня и хорошего настроения.

Ранее махачкалинское «Динамо» в Каспийске обыграло московский «Локомотив» со счетом 2:1 и поднялось на первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Столичные гости открыли счет на 31-й минуте, однако хозяева поля отыгрались во втором тайме и забили два гола. Победными мячами для «Динамо» отметились Миро (57-я минута) и Никита Глушков (73-я минута).