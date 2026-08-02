Широков выставил на продажу шикарный особняк после завершения карьеры Широков выставил на продажу особняк в Подмосковье за 800 млн рублей

Бывший футболист сборной России Роман Широков продает свой подмосковный дом в «Миллениум парке» за 800 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Mash на спорте». По информации авторов, при этом спортсмен готов уступить покупателям 30 млн рублей.

На канале сообщили, что Широков выставил недвижимость на торги после завершения карьеры. Отмечается, что на жилых 820 квадратных метрах расположены большая гостиная, терраса, спортзал, гараж на несколько авто и помещение для прислуги. Кроме того, покупателю дома достанется брендовая мебель из Италии.

Ранее сообщалось, что содержание роскошного поместья в Майами обошлось теннисистке Анне Курниковой и певцу Энрике Иглесиасу в $8 млн (640 млн рублей) за 13 лет. По информации источника, только за 2025 год пара заплатила около $700 тыс. (56 млн рублей).

До этого появилась информация, что певица Алла Пугачева, которая получила тяжелую травму, расширила штат прислуги в арендованном особняке в Юрмале. Теперь на Примадонну трудятся две домработницы, также у нее есть повар и сотрудник, отвечающий за уход за территорией.