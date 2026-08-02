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02 августа 2026 в 13:47

В Иране ответили на сообщения об открытии Ормузского пролива

Fars: Иран не собирается открывать Ормузский пролив

Фото: Wen Xinnian/XinHua/Global Look Press
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Информация о якобы принятии Ираном предложения катарских посредников по возобновлению работы Ормузского пролива недостоверна, сообщило агентство Fars со ссылкой на источник в иранской переговорной команде. Собеседник подчеркнул, что пролив останется закрытым до тех пор, пока США продолжают враждебные действия.

Израильские СМИ до этого сообщили, что президент США Дональд Трамп согласился отменить запланированный удар по Ирану после того, как иранский глава МИД Аббас Аракчи принял компромиссное предложение катарских посредников по возобновлению работы пролива. Тегеран эти сведения опроверг.

Ранее секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохаммад Бакер Золькадр заявил, что агрессивный курс Соединенных Штатов в акватории Ормузского пролива обернется ужесточением иранских ограничений на этом пути и перекрытием иных проливов и ключевых транспортных артерий. Чиновник предупредил, что за подобный сценарий расплатятся глобальная экономика, энергетические биржи и сами американские избиратели.

Мир
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США
Ормузский пролив
Дональд Трамп
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