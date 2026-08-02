Стало известно о ходе строительства канатной дороги между КНР и Россией

Строящийся терминал трансграничной канатной дороги через реку Амур между Благовещенском и китайским городом Хэйхэ

Стало известно о ходе строительства канатной дороги между КНР и Россией Xinhua: завершен основной этап строительства канатной дороги между КНР и Россией

Основной комплекс работ по возведению первой трансграничной канатной дороги через реку Амур между китайским Хэйхэ и российским Благовещенском завершен, сообщило агентство Xinhua. Как заявил замдиректора управляющего комитета Хэйхэского отделения экспериментальной зоны свободной торговли Чжан Цицзюнь, проект планируется завершить до конца года.

Он напомнил, что города-побратимы давно поддерживают тесные торгово-экономические и культурные связи. После запуска канатной дороги Хэйхэ получит комплексную транспортную сеть из автомобильного моста, паромного сообщения и канатной дороги, что будет стимулировать туризм, логистику и торговлю.

Протяженность дороги — 976 м, поездка займет около шести минут. Две кабины по 110 человек будут подниматься на высоту до 70 м, движение планируется каждые 15 минут при скорости до 12 м/с. Пропускная способность — 2,6 млн пассажиров в год в одном направлении.

Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко сообщил, что Россия и Китай обсуждают перспективы закрепления безвизовых поездок граждан на постоянной основе. До этого государства продлили безвиз до конца декабря 2027 года.