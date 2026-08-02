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02 августа 2026 в 14:35

«Сотрудники поликлиники» выманили у юной москвички 12 млн рублей

В Москве девушка передала мошенникам наличные и золотые монеты на 12 млн рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Москве 18-летняя девушка передала курьеру наличные и 12 золотых монет на 12 млн рублей, сообщила столичная полиция. Как рассказали в ведомстве, курьером аферистов выступила 20-летняя россиянка, которую удалось задержать. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Мошенники обманули 18‑летнюю девушку: под видом сотрудников поликлиники выманили персональные данные, а затем убедили передать наличные и 12 золотых монет якобы для «декларирования». Ценности девушка отдала курьеру около дома на Ландышевой улице. Ущерб составил 12 млн рублей, — сказано в публикации.

Ранее в подмосковном Клину 18-летний молодой человек стал жертвой телефонных мошенников. Злоумышленники, представившись сотрудниками военкомата, выманили у него код из СМС, после чего убедили юношу, что его аккаунт взломан и используется для переводов человеку в федеральном розыске. Запугав молодого человека подозрением в финансировании терроризма, аферисты потребовали передать курьеру все наличные сбережения и ценности.

До этого в Санкт-Петербурге местный житель по указке мошенников проник в чужую квартиру и пытался вскрыть сейф. Собственника квартиры в этот момент не было. Местные жители услышали сильный грохот в квартире на 15-м этаже.

Москва
мошенники
полиция
уголовное дело
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