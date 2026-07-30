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30 июля 2026 в 14:03

Мошенники заставили петербуржца проникнуть в чужую квартиру и вскрыть сейф

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Санкт-Петербурге местный житель по указке мошенников проник в чужую квартиру и пытался вскрыть сейф, сообщает «Мойка 78». Собственника квартиры в этот момент не было — он отдыхал в другой стране.

Сообщается, что консьерж ночью нажал кнопку тревожной сигнализации в доме на улице Веденеева. Жители услышали грохот из квартиры на 15‑м этаже — оттуда доносились звуки ударов кувалдой и работающей угловой шлифовальной машины.

Росгвардейцы задержали молодого человека — он пытался скрыться. Задержанный забрал ключи от квартиры из кустов возле дома, спрятанные 20-летней дочерью собственников. Девушка и молодой человек были под влиянием мошенников.

Ранее сообщалось, что житель Москвы застал репетитора своего сына у собственного сейфа. По данным правоохранителей, за это время он изучил планировку жилища и узнал, что семья периодически оставляет двери открытыми.

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