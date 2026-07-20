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20 июля 2026 в 08:05

Репетитор-«медвежатник» попытался обчистить семью собственного ученика

В Москве репетитор попытался опустошить сейф семьи своего ученика

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Житель Москвы застал репетитора своего сына у собственного сейфа, сообщается в канале ГУ МВД России по городу на платформе МАКС. Инцидент произошел в одной из квартир на Петровском бульваре. 23-летний мужчина из Красноярска занимался с сыном хозяев квартиры почти полгода.

По данным правоохранителей, за это время он изучил планировку жилища и узнал, что семья периодически оставляет двери открытыми. При этом ключи от сейфа всегда лежат на виду.

Развязка наступила рано утром. Подростка разбудил шум, а отец, приехавший по его звонку, застал «учителя» прямо у сейфа с конвертом в руках, — уточнили в МВД.

Произошедшее зафиксировала камера видеонаблюдения. Украденные €1040 (81,5 тыс. рублей) вернули владельцам. В отношении репетитора возбуждено уголовное дело по статье о краже. Он находится под подпиской о невыезде, теперь ему грозит до шести лет колонии.

Ранее житель Москвы лишился 500 тыс. рублей после проведенной ночи с двумя стриптизершами. Мужчина обнаружил, что с его личного счета пропала крупная сумма, которую кто-то переводил частями. Сами девушки отказались возвращать деньги, заявив, что мужчина самостоятельно ими распоряжался.

Москва
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