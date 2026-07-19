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19 июля 2026 в 14:45

Москвич обвинил двух стриптизерш в краже полумиллиона рублей за одну ночь

«112»: москвич лишился 500 тыс. рублей за одну ночь со стриптизершами

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Житель Москвы лишился 500 тыс. рублей после проведенной ночи с двумя стриптизершами, сообщает Telegram-канал «112». В результате инцидента мужчина написал заявление в полицию.

Отмечается, что мужчина по имени Дмитрий решил провести время с двумя девушками в стриптиз-клубе. Впоследствии они договорились продолжить вечер в отеле, запросив за такое времяпрепровождение 40 тыс. рублей.

На следующее утро Дмитрий обнаружил, что с его личного счета пропали 500 тыс. рублей, которые кто-то переводил частями. Сами девушки отказались возвращать деньги, заявив, что мужчина самостоятельно распоряжался деньгами. На данный момент в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что жительница Санкт-Петербурга украла у работающего моряком жениха 2 млн рублей, из-за чего попала под суд. Пока он был в плавании, женщина купила квартиру и оформила ее на себя.

До этого в московском районе Хамовники мужчина украл из магазина почти семь килограммов красной икры. В ходе инвентаризации сотрудники торговой точки обнаружили пропажу 34 банок икры горбуши, кеты и нерки.

Москва
стриптиз
деньги
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происшествия
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