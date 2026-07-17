Любитель красной икры обнес магазин на семь килограммов Мужчина украл из московского магазина 34 банки красной икры

В московском районе Хамовники мужчина украл из магазина почти семь килограммов красной икры, сообщили в ГУ МВД по Москве. В ходе инвентаризации сотрудники торговой точки обнаружили пропажу 34 банок икры горбуши, кеты и нерки. Ущерб составил более 58 тыс. рублей.

Благодаря камерам видеонаблюдения оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался 35-летний житель Оренбургской области, который во время визита в столицу методично прятал банки под одеждой и покидал магазин, минуя кассу. Мужчина был задержан и дал признательные показания, пояснив, что похищенное намеревался съесть самостоятельно, без цели перепродажи.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о краже. На время следствия ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.

Ранее в Волгоградской области начальница местного отделения почты украла 720 лотерейных билетов на сумму 72 тыс. рублей. Преступление выявили в ходе проверки после обнаружения недостачи в кассе. Женщине грозит до шести лет лишения свободы.