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04 августа 2026 в 14:16

«Задумчивый» вор прихватил из магазина виски, форель и семь пачек масла

В Можайске мужчина пытался вынести из магазина виски, форель и семь пачек масла

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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В Можайске задержали 43-летнего местного жителя, подозреваемого в серии краж из магазина, сообщила NEWS.ru пресс-служба Росгвардии. Сигнал тревоги поступил из охраняемого торгового объекта на 1-й Железнодорожной улице. Работники магазина узнали в посетителе человека, который уже совершал кражи.

Мужчина сложил в рюкзак 12 упаковок дорогих шоколадных конфет, бутылку виски, форель, семь упаковок сливочного масла, а также одежду и попытался вынести неоплаченную продукцию за пределы кассовой линии. Общий ущерб магазину мог составить порядка 25 тыс. рублей, — сообщили в ведомстве.

Прибывшие на место росгвардейцы задержали подозреваемого. Мужчина заявил, что «просто задумался», поэтому забыл оплатить товары.

Ранее сообщалось, что жительницу Ставропольского края будут судить по обвинению в вовлечении девятилетнего сына в кражу. По версии следствия, в мае 2026 года в селе Покровском женщина поручила ребенку зайти в дом знакомых, найти деньги и передать их ей. Мальчик забрал коробку из-под наушников, в которой хозяева хранили наличные, и отдал ее матери.

Регионы
Подмосковье
Можайск
кражи
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