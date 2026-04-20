В Можайске заложили памятную Аллею ДоброFON в память о начале ВОВ

В городе воинской славы в Можайске в рамках международной акции «Сад памяти» и проекта «Города Героев. Год памяти» высадили 85 лип. Они станут символом вечной памяти о начале Великой Отечественной войны.

В мероприятии приняли участие потомки великих полководцев, волонтеры и амбассадоры благотворительной программы ДоброFON. Среди них фигуристы Роман Костомаров, Оксана Домнина и Станислава Константинова, хоккейный эксперт Алексей Шевченко, сотрудники компании FONBET, а также «Волонтеры Победы» и местные жители.

Когда я была школьницей, мы с отцом заложили яблоневый сад. Уже давно нет на свете моего отца и нет того поколения, которое командовало большими фронтами и армией, в том числе здесь, под Можайском. Но есть яблоневый сад. Природа вечна. Она дает нам радость, она дает нам плоды. Вы станете взрослыми, придете на эту аллею и подумаете: вот когда-то я был совсем-совсем молод, и я посадил эту аллею. Останется эта вечная память. И мы, собственно, сажаем деревья в память о тех людях, которые отдали жизнь за Родину, — отметила президент Фонда памяти полководцев Победы, дочь великого маршала И.С. Конева Наталия Конева.

Аллея ДоброFON из 85 лип расположилась в самом центре Можайска — на Губернаторской площади.

В прошлом году наша благотворительная программа ДоброFON совместно с фондом «Память поколений» запустили проект «Города Героев», в рамках которого в разных городах воинской славы и трудовой доблести мы помогали социальным учреждениям и обустроили объекты городской инфраструктуры. В 2026 году мы решили продолжить данную инициативу и приурочить ее к 85-летию с начала Великой Отечественной войны. Рады присоединиться к ежегодной эколого-патриотической акции «Сад памяти» и высадить в городе воинской славы Можайске Аллею ДоброFON из 85 деревьев. Здорово, что в нашей стране есть такая добрая акция, в которой каждый человек может создать живой зеленый памятник в честь героев того непростого и страшного времени, — подчеркнул управляющий акционер компании FONBET Валентин Голованов.

Костомаров вместе с супругой высадил свое памятное дерево в Можайске. Фигурист является амбассадором благотворительной программы ДоброFON компании FONBET.

В этом году мы будем вспоминать трагическую дату для истории нашей страны. 85 лет с начала Великой Отечественной войны, в которой погибло очень много людей. Более 27 млн жизней. Это ужасно. Уверен, что все мы это делаем абсолютно не зря, потому что, создавая эту прекрасную аллею, мы понимаем, что она станет не только украшением города, но и создаст живые зеленые памятники героям тех трагических времен. Свое дерево я посвящаю легендарному летчику Великой Отечественной войны Алексею Петровичу Маресьеву, — обратился к участникам акции Костомаров.

Глава Можайского муниципального округа Дениса Мордвинцев отметил особое значение состоявшейся акции для города. По его словам, это живой символ преемственности поколений.

Именно здесь, на Можайской линии обороны, в 1941 году решалась судьба Москвы и всей страны. Появление аллеи из 85 лип на Губернаторской площади становится живым символом преемственности поколений. Мы благодарны организаторам, что наш город выбран местом проведения такого важного эколого-патриотического события. Уверен, что эта аллея станет новым местом притяжения для жителей и гостей Можайска, – высказался Мордвинцев.

После высадки аллеи гости смогли попробовать настоящую полевую кухню. Также выступили местные творческие коллективы.