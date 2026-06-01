Режим ЧС ввели в Минеральных Водах

В Минеральных Водах ввели режим ЧС из-за паводков и града

Режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня введен в Минеральных Водах Ставропольского края из-за последствий паводков, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в Telegram. По его словам, подтоплены 36 домовладений, а также повреждено более 30 крыш.

Глава региона пояснил, что из-за нового притока воды, начавшегося с прошлой недели, происходит затопление в районе Минеральных Вод и села Левокумка. Он добавил, что подготовлены пункты временного размещения граждан на случай возможного ухудшения обстановки.

Одновременно Минераловодский округ устраняет последствия сильного града, повреждено более 60 крыш. Поддержал введение в округе режима ЧС муниципального уровня, — написал Владимиров.

По словам руководителя региона, принятое решение позволит оперативнее направлять необходимую помощь пострадавшим от стихийного бедствия. Власти продолжают мониторить ситуацию и оказывать поддержку жителям.

Ранее Владимиров сообщил, что сильный ветер, град и ливень обрушились на центральные и южные районы Ставропольского края. Стихия привела к повреждению зданий и машин, а также к падению деревьев. По его словам, в городах и селах Кавминводского, Курского и Георгиевского округов зафиксированы нарушения в работе систем ЖКХ и энергетики.