В Ангарске изменился цвет водопроводной воды

В Ангарске местные жители заметили изменение цвета водопроводной воды, сообщает Angarsky. В администрации объяснили, что на характеристики повлияли паводки.

Сообщается, что причиной отличия цвета стали природные факторы. Несмотря на изменения, вода полностью отвечает установленным требованиям.

Все технологические мероприятия по водоподготовке выполняются в полном объеме. МУП «Ангарский Водоканал» непрерывно следит за качеством и безопасностью воды.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке при прорыве сетей горячего водоснабжения на улице Калинина ожоги получили два человека. В Дальневосточной генерирующей компании сообщили об отключении поврежденного участка от системы горячего водоснабжения.