Во Владивостоке два человека пострадали при прорыве водопровода

Во Владивостоке при прорыве сетей горячего водоснабжения на улице Калинина ожоги получили два человека, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по Приморскому краю. Пострадавшие госпитализированы, на месте аварии ведутся ремонтные работы. В Дальневосточной генерирующей компании сообщили об отключении поврежденного участка от системы горячего водоснабжения.
Проводится проверка. [У пострадавших] ожоги, они в ожоговом центре. Устанавливаются обстоятельства и степень тяжести причиненного вреда, — сказал собеседник агентства.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате целенаправленного удара украинского дрона-камикадзе по территории промышленного предприятия в поселке Мирские (Погарский район) пострадал один из работников. Мужчина оперативно доставлен в больницу, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.
До этого в подмосковном Видном десятки людей едва не сгорели заживо из-за пожара в лифтовой шахте, устроенного подростком. Чтобы не задохнуться в густом дыму, некоторые жильцы были вынуждены выпрыгивать из окон на мусорные баки.