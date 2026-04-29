29 апреля 2026 в 17:31

В Подмосковье пироман-подросток едва не сжег многоэтажку

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В подмосковном Видном десятки людей едва не сгорели заживо из-за пожара в лифтовой шахте, устроенного подростком, сообщает РЕН ТВ. Чтобы не задохнуться в густом дыму, некоторые жильцы были вынуждены выпрыгивать из окон на мусорные баки. Пострадавшие уверены, что причиной ЧП стал намеренный поджог, организованный несовершеннолетним местным жителем.

Жильцы давно жалуются на агрессивного подростка, но несмотря на многочисленные заявления в полицию и видеозаписи с камер домофонов, пироман раз за разом избегает ответственности. Родители проблемного мальчика отказываются идти на контакт с соседями и запираются в квартире, игнорируя претензии пострадавших.

В школу он приходит с ножом, девочкам угрожает изнасилованием, — пожаловалась на школьника жительница дома Мария Драгун.

Очевидцы утверждают, что это далеко не первая попытка поджога в их жилом комплексе. Теперь людям предстоит дорогостоящий ремонт оборудования, стоимость которого оценивается в несколько миллионов рублей.

Ранее в Томской области задержали серийного поджигателя, который с июля 2025 года уничтожил в Северске 15 жилых и нежилых помещений. Свои преступления молодой человек объяснил простым желанием полюбоваться огнем.

Регионы
Подмосковье
пожары
подростки
