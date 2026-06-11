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11 июня 2026 в 07:15

Российские силовики раскрыли масштаб потерь бригады ВСУ под Харьковом

Более 400 бойцов ВСУ признаны пропавшими без вести в районе Охримовки

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
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Более 400 украинских военных числятся пропавшими без вести только в районе села Охримовка в Харьковской области, сообщил ТАСС источник в российских силовых структурах. По его словам, речь идет об официальной статистике 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которая ведется с 1 декабря 2025 года. Собеседник агентства подчеркнул, что часть бойцов помечены как самовольно оставившие позиции.

По официальным данным 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ, только в районе Охримовки с 1 декабря 2025 года числятся пропавшими без вести 423 военнослужащих бригады, — сказал собеседник агентства.

Ранее более 50 украинских пограничников из 1-го погранотряда были признаны без вести пропавшими у сел Землянки и Бударки Харьковской области. Источник в российских силовых структурах подтвердил, что на это указывает анализ публикаций родственников военнослужащих.

До этого стало известно, что десятки военнослужащих ВСУ пропали без вести в последние дни в районе Храповщины в Сумской области. По информации источников, командование принимает меры по усилению подразделений на фоне обстановки на указанном участке фронта.

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