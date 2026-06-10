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10 июня 2026 в 07:41

Полсотни украинских пограничников пропали на ключевом направлении СВО

Свыше 50 украинских пограничников пропали в районе двух сел под Харьковом

ВС Украины ВС Украины Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Более 50 украинских пограничников из 1-го погранотряда с начала мая числятся пропавшими без вести в районе сел Землянки и Бударки Харьковской области, сообщил ТАСС источник в российских силовых структурах. По его словам, на это указывает анализ публикаций родственников военнослужащих.

Анализ публикаций родственников украинских военнослужащих показал, что свыше 50 пограничников 1-го погранотряда числятся пропавшими без вести с 1 мая в районе сел Землянки и Бударки Харьковской области, — отметил собеседник агентства.

До этого стало известно, что десятки военнослужащих ВСУ пропали без вести в последние дни в районе Храповщины в Сумской области. По информации источников, командование предпринимает меры по усилению подразделений на фоне обстановки на указанном участке фронта.

Ранее в силовых структурах РФ заявили, что командование украинской армии перебросило в район Великой Рыбицы Сумской области дополнительные подразделения 225-го отдельного штурмового полка, известного как «полк смерти». Название полка говорит о большом числе убитых и пропавших без вести солдат.

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