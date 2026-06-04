Стало известно о переброске ВСУ под Сумы подразделений «полка смерти» ВСУ перебросили под Сумы штурмовиков из понесшего большие потери полка

Командование ВСУ перебросило в район Великой Рыбицы Сумской области дополнительные подразделения 225-го отдельного штурмового полка, известного как «полк смерти», рассказали в силовых структурах РФ. По словам источника, которые приводит ТАСС, такое решение принято на фоне колоссальных потерь.

На фоне колоссальных потерь в 21-й отдельной механизированной бригаде ВСУ на берегу реки Псел около Великой Рыбицы командование ВСУ перебросило в Сумской район очередные подразделения 225-го отдельного штурмового полка — «полка смерти», которые уже понесли потери, — отметил он.

Название полка говорит о большом числе понесенных потерь и пропавших без вести солдат. Также уточнялось, что военнослужащие 225-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины похищают военных из смежных подразделений и держат в подвалах.

Ранее пленный военнослужащий полка Олег Жук сообщил, что большая часть личного состава элитного 425-го отдельного штурмового полка ВСУ «Скала» страдает от алкогольной и наркотической зависимости. По его словам, его насильно мобилизовали сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, украинский аналог военкомата) в Одессе. После четырех дней в тренировочном лагере он попал в «Скалу».

До этого британский военный аналитик Александр Меркурис сообщил, что Украина практически полностью лишилась систем ПВО на большей части своей территории. По словам эксперта, текущая ситуация в воздушном пространстве страны уже стала для Киева критической.