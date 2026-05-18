Британский аналитик заявил о практически полном уничтожении украинской ПВО

Украина практически полностью лишилась систем противовоздушной обороны на большей части своей территории, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran. По словам эксперта, текущая ситуация в воздушном пространстве страны уже стала для киевского режима критической.

Украинские оборонительные системы, действительно, очень истощены. Очевидно, что на большей части Украины их больше нет, — подчеркнул специалист.

Помимо этого, аналитик обратил внимание на серьезные проблемы ВСУ с использованием переданных западными странами боевых истребителей. Из-за острого дефицита подходящих боеприпасов украинские военные просто не могут поднимать иностранные самолеты в воздух для выполнения задач. Вдобавок ко всему, армия столкнулась с колоссальной нехваткой живой силы, которую уже не получается восполнить даже методами жесткой силовой мобилизации.

Ранее депутат Госдумы Александр Толмачев предположил, что конфликт на Украине может завершиться до конца 2026 года. По его мнению, на это указывает постоянное наращивание современного вооружения российской армией, а также то, что Киев постепенно «выдыхается».

