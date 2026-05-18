«Будет очень важной фигурой»: Трамп ответил на вопрос о возможном преемнике Трамп отказался говорить о преемнике на выборах 2028 года

Президент США Дональд Трамп не стал отвечать на вопрос о возможном преемнике, который мог бы продолжить политику «Америка прежде всего» после выборов 2028 года, сообщает Fortune. Американский лидер заявил, что ошибка при выборе будущего руководителя страны может привести к серьезным последствиям.

Кто бы ни получил эту должность, он будет очень важной фигурой. Но если вы выберете неправильного человека, случится катастрофа, — сказал Трамп.

В качестве возможных преемников журнал назвал вице-президента США Джей Ди Вэнса, госсекретаря Марко Рубио и сына действующего президента Дональда Трампа — младшего. Трамп в ответ заявил, что пока не представляет, каким образом после завершения его полномочий может быть продолжен политический курс «Америка прежде всего». Но он выразил уверенность, что Соединенные Штаты смогут защищать собственные интересы и после 2028 года.

Ранее в США провели опрос, показавший, что Джей Ди Вэнс считается главным кандидатом на пост следующего президента от Республиканской партии в этом году. Организатором опроса выступила Консервативная политическая конференция (CPAC).