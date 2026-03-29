29 марта 2026 в 12:45

В США определились с главным преемником Трампа

Вэнс лидирует в рейтинге кандидатов на пост президента США от республиканцев

Фото: Nicole Combea/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
В США провели опрос, показавший, что вице-президент Джей Ди Вэнс считается главным кандидатом на пост следующего президента от Республиканской партии в этом году, передает The Guardian. Организатором опроса выступила Консервативная политическая конференция (CPAC).

Вице-президент получил около 53% голосов, — сказано в сообщении.

По информации Reuters, число опрошенных достигло порядка 1600 человек. Вторую позицию занял госсекретарь Марко Рубио, набравший 35% голосов.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко выразил мнение, что надежды на смену президента Украины Владимира Зеленского не оправдают ожиданий, так как на его место может прийти фигура с еще более радикальными националистическими взглядами.

До этого доцент Финансового университета при правительстве РФ американист Геворг Мирзаян сообщил, что президент США Дональд Трамп может потерять большинство в конгрессе по результатам предстоящих выборов осенью. По его словам, в этом случае американскому лидеру придется договариваться с демократической оппозицией.

