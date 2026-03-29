В США определились с главным преемником Трампа Вэнс лидирует в рейтинге кандидатов на пост президента США от республиканцев

В США провели опрос, показавший, что вице-президент Джей Ди Вэнс считается главным кандидатом на пост следующего президента от Республиканской партии в этом году, передает The Guardian. Организатором опроса выступила Консервативная политическая конференция (CPAC).

Вице-президент получил около 53% голосов, — сказано в сообщении.

По информации Reuters, число опрошенных достигло порядка 1600 человек. Вторую позицию занял госсекретарь Марко Рубио, набравший 35% голосов.

