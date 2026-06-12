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12 июня 2026 в 16:57

Белоусов назвал число поставленных в армию тяжелых дронов

Белоусов: в 2026 году 20 тыс. грузовых дронов поставлено в ВС России

Фото: kremlin.ru
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В Армию России в 2026 году поставили около 20 тыс. тяжелых беспилотников, сообщил министр обороны Андрей Белоусов на встрече президента России Владимира Путина с участниками СВО в Кремле. Он уточнил, что в стране производится более 10 моделей дронов-доставщиков грузоподъемностью от 10 до 40 кг.

У нас в этом году 20 тысяч таких поставлено в войска. Линейка сильно увеличилась. В прошлом году практически один такой [тяжелый дрон] был — «80-й», изделие знаменитое. Оно не очень качественное было, сейчас его дорабатывают. В этом году — уже больше десятка [наименований изделий], — сказал Белоусов.

Ранее Белоусов вручил военнослужащим звезды Героев России, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции. Все бойцы получили высшие государственные награды страны — медали «Золотая Звезда».

До этого Белоусов вручил ордена трем соединениям группировки войск «Восток» за героизм в зоне спецоперации на Украине. Два соединения наградили орденом Суворова, а третье — орденом Жукова.

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Андрей Белоусов
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