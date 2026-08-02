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02 августа 2026 в 09:39

Белоусов поздравил легендарные войска с профессиональным праздником

Белоусов поздравил российских десантников с Днем ВДВ

Андрей Белоусов Андрей Белоусов Фото: МО РФ
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Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Воздушно-десантных войск, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в мессенджере МАКС. Глава ведомства отметил, что 111 десантников удостоены звания Героя России.

Сегодня военнослужащие Воздушно-десантных войск успешно продолжают традиции предшественников. Действуют эффективно в условиях специальной военной операции, с честью отстаивают национальные интересы страны. За проявленные мужество и героизм 111 десантников удостоены высокого звания Героя Российской Федерации, — говорится в поздравлении.

Белоусов подчеркнул, что девиз «Никто, кроме нас!» точно отражает историю ВДВ и их предназначение — выполнять самые сложные задачи на наиболее опасных участках. Министр пожелал десантникам и ветеранам здоровья и новых побед.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил бойцов и ветеранов Воздушно-десантных войск по случаю их профессионального праздника. Глава государства высоко оценил личные качества военных ВДВ и их богатые исторические традиции.

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