Собянин раскрыл выбранное москвичами имя для новых поездов на МЦД Собянин: москвичи выбрали имя «Королек» для новых поездов МЦД

Новые железнодорожные поезда серий ЭП2Д и ЭП2ДМ, курсирующие на Московских центральных диаметрах и Ярославском направлении, получили имя «Королек» по итогам голосования проекта «Активный гражданин», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в МАКСе. Название для транспортных средств выбирали более 136 тыс. москвичей. Он также отметил, что в настоящее время по маршрутам Центрального транспортного узла курсируют свыше 215 таких составов.

К празднику (День железнодорожника. — NEWS.ru) стало известно и новое имя поездов серий ЭП2Д и ЭП2ДМ, которые работают на Московских центральных диаметрах и Ярославском направлении <...> Большинство выбрало имя «Королек», — написал Собянин.

Ранее мэр Москвы рассказал, что путепровод на Ярославском направлении МЖД соединит улицы Менжинского и Дудинки. Он пройдет над 28 железнодорожными путями и будет иметь форму подковы. По словам Собянина, такая форма нужна для того, чтобы сохранить объекты инфраструктуры, в том числе поликлинику ОАО «РЖД» — объект культурного наследия.