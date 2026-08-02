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02 августа 2026 в 10:49

Собянин раскрыл выбранное москвичами имя для новых поездов на МЦД

Собянин: москвичи выбрали имя «Королек» для новых поездов МЦД

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Новые железнодорожные поезда серий ЭП2Д и ЭП2ДМ, курсирующие на Московских центральных диаметрах и Ярославском направлении, получили имя «Королек» по итогам голосования проекта «Активный гражданин», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в МАКСе. Название для транспортных средств выбирали более 136 тыс. москвичей. Он также отметил, что в настоящее время по маршрутам Центрального транспортного узла курсируют свыше 215 таких составов.

К празднику (День железнодорожника. — NEWS.ru) стало известно и новое имя поездов серий ЭП2Д и ЭП2ДМ, которые работают на Московских центральных диаметрах и Ярославском направлении <...> Большинство выбрало имя «Королек», — написал Собянин.

Ранее мэр Москвы рассказал, что путепровод на Ярославском направлении МЖД соединит улицы Менжинского и Дудинки. Он пройдет над 28 железнодорожными путями и будет иметь форму подковы. По словам Собянина, такая форма нужна для того, чтобы сохранить объекты инфраструктуры, в том числе поликлинику ОАО «РЖД» — объект культурного наследия.

Москва
Сергей Собянин
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