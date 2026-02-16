Удивите друзей: как сделать невидимый ник в Telegram

На каждый день

Как сделать невидимый ник в Telegram на телефоне

Рассказываем о маленькой хитрости, которая поможет удивить друзей. Это маленький трюк, известный только самым хитрым пользователям Telegram. Представьте: вы появляетесь в списке участников чата… а имени у вас нет! Мистика? Нет. Просто «пустое» имя пользователя. Ниже — подробная инструкция, как сделать невидимый ник в Telegram.

Как сделать невидимый ник в Telegram

Сразу заметим, что Telegram не разрешает оставить имя пользователя полностью пустым. Однако можно использовать невидимые символы, которые визуально никак не отображаются, но воспринимаются приложением как обычные знаки.

Один из самых популярных способов сделать невидимый ник в Telegram — использовать символ U+2060 (Word Joiner) или U+2800 (Braille Pattern Blank).

Готовый невидимый символ выглядит так. Можете просто его скопировать:

⠀

Заметим, что этот символ — не пробел и не пустая строка в тексте! Если вы нажмете на классическую клавишу «пробел», Telegram не позволит вам сохранить «пустой» никнейм.

Теперь, когда знак скопирован, перейдем к пошаговой инструкции, как сделать невидимый ник в Telegram:

Перейдите в раздел «Мой профиль». Нажмите на значок пишущей ручки — он переведет вас в окошко редактирования профиля Telegram. Нажмите на ваше имя. Мессенджер автоматически предложит вам заменить его. Удалите текущее имя. Вставьте невидимый символ. Сохраните изменения.

Теперь ваш никнейм будет выглядеть как «пустой»!

Важно: можно использовать этот трюк только с именем и фамилией. Юзернейм (@username) должен быть уникальным и видимым.

Вот и все — теперь вы знаете, как стать немного загадочнее в Telegram, не прибегая к черной магии или хакерским трюкам. Один невидимый символ — и вы уже не такой, как все.