Почему не работает Telegram сегодня, 8 марта: замедление, когда заблокируют

Сегодня, 8 марта, в России наблюдается массовый сбой в работе Telegram. Что известно о замедлении мессенджера?

Где не работает Telegram 8 марта

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в воскресенье, 8 марта, пользователи Telegram продолжают сталкиваться с массовыми сбоями в работе приложения как на мобильных, так и на стационарных устройствах. Жалобы поступают на длительную загрузку сообщений, фото и видео.

Порядка 17% сообщений о сбоях в работе Telegram 8 марта приходится на Башкортостан и Москву, 11% — на Красноярский край, Пензенскую, Ярославскую и Московскую области и Чувашию, 6% — на Новосибирскую и Смоленскую области.

Почему не работает Telegram 8 марта

Роскомнадзор в начале февраля ввел ограничения в отношении Telegram из-за того, что мессенджер нарушает российское законодательство в вопросах защиты персональных данных, противодействия мошенничеству и пресечения экстремизма и терроризма.

«В связи с этим по решению уполномоченных органов Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан», — пояснили в ведомстве.

Замедление Telegram осуществляется на основе требований федерального законодательства, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Telegram проигнорировал 150 тысяч запросов на удаление запрещенной информации, в том числе детской порнографии, о распространении наркотиков и других. <…> По нашим данным, иностранные спецслужбы имеют доступ к перепискам в Telegram, что стало еще одним фактором», — уточнил он.

Будет ли Telegram разблокирован

Сергей Боярский заверил, что Telegram сможет продолжить работу в РФ, если выполнит все требования российского законодательства. Соответствующее заявление было сделано в программе «Партком».

В ответ на вопрос депутата Андрея Исаева о том, есть ли у Telegram шанс остаться в России «или его все равно будут выжимать, потому что у нас есть свой [национальный мессенджер] МАХ», Боярский ответил: «Конечно, останется».

