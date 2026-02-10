Зимняя Олимпиада — 2026
10 февраля 2026 в 15:31

В РКН подтвердили ограничение работы Telegram

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Ограничения введены на работу Telegram, сообщила пресс-служба Роскомнадзора в комментарии NEWS.ru. Там отметили, что мессенджер нарушает российское законодательство в вопросах защиты персональных данных, противодействия мошенничеству, а также пресечения экстремизма и терроризма. При этом в ведомстве указали на готовность работать с любыми отечественными и иностранными интернет-ресурсами при условии уважения России.

Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан, — говорится в сообщении.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что Telegram необходимо легализоваться на территории России, и тогда прекратятся блокировки и замедления. По его словам, руководству мессенджера следует взять пример с TikTok. До этого в источниках в индустрии информационных технологий и профильных ведомствах сообщали, что российские власти намерены приступить к замедлению работы Telegram в стране.

