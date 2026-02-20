Telegram удалил более 8 тыс. сервисов «пробива» по требованию РКН Telegram удалил 8358 сервисов для поиска данных россиян по требованию РКН

Telegram по требованию Роскомнадзора удалил 8358 сервисов для поиска личной информации о россиянах, сообщила РИА Новости пресс-служба ведомства. РКН привел данные с 2022 года по настоящее время.

На основании требований Роскомнадзора администрация мессенджера с 2022 года удалила 8358 сервисов «пробива», — говорится в сообщении.

Ранее в РКН заявили, что Telegram создал инфраструктуру для распространения персональных данных граждан России. По данным ведомства, руководство мессенджера каждую неделю ликвидирует до 100 сервисов «интернет-пробива», однако положительного результата не наблюдается.

До этого источники, близкие к ситуации, сообщили, что Telegram в России будет полностью заблокирован с 1 апреля. По их информации, мера будет действовать на территории всей страны. В Роскомнадзоре сообщили, что ведомству нечего добавить к информации о полной блокировке Telegram. В свою очередь основатель мессенджера Павел Дуров заявлял, что площадка никогда не передавала данные о переписках третьим лицам.

