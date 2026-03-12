Суд в Швейцарии отклонил жалобу «Газпрома» Суд в Швейцарии отклонил жалобу «Газпрома» на требование о выплате «Нафтогазу»

Суд в Швейцарии отклонил жалобу «Газпрома» на требование выплатить $1,37 млрд «Нафтогазу Украины», пишет ресурс Global Arbitration Review (GAR). В материале указано, что речь идет о постановлении, связанном с транзитом газа через Украину.

В материале уточняется, что незадолго до этого суд также удовлетворил иск «Газпрома» с требованием запретить «Нафтогазу Украины» продолжать разбирательство в Международном арбитражном суде Международной торговой палаты. Сама история, напомнили журналисты, берет начало в июне 2025 года, когда петербургский Арбитражный суд запретил «Нафтогазу» получать и приводить в исполнение в любом государстве кроме России любые судебные решения против «Газпрома», связанные с соглашением о транзите газа через Украину.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пленарной сессии Европарламента заявила, что предложение вернуться к импорту энергоресурсов из России является стратегической ошибкой. По ее словам, такой шаг усилит зависимость и уязвимость Европы.

Тем временем глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук выразил мнение, что Киев, манипулируя ситуацией с нефтепроводом «Дружба», фактически поставил ультиматум Будапешту, и до конца конфликта Венгрия не увидит российской нефти. Он назвал политику президента Украины Владимира Зеленского экономическим шантажом.