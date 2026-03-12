Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 23:18

Суд в Швейцарии отклонил жалобу «Газпрома»

Суд в Швейцарии отклонил жалобу «Газпрома» на требование о выплате «Нафтогазу»

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Суд в Швейцарии отклонил жалобу «Газпрома» на требование выплатить $1,37 млрд «Нафтогазу Украины», пишет ресурс Global Arbitration Review (GAR). В материале указано, что речь идет о постановлении, связанном с транзитом газа через Украину.

В материале уточняется, что незадолго до этого суд также удовлетворил иск «Газпрома» с требованием запретить «Нафтогазу Украины» продолжать разбирательство в Международном арбитражном суде Международной торговой палаты. Сама история, напомнили журналисты, берет начало в июне 2025 года, когда петербургский Арбитражный суд запретил «Нафтогазу» получать и приводить в исполнение в любом государстве кроме России любые судебные решения против «Газпрома», связанные с соглашением о транзите газа через Украину.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пленарной сессии Европарламента заявила, что предложение вернуться к импорту энергоресурсов из России является стратегической ошибкой. По ее словам, такой шаг усилит зависимость и уязвимость Европы.

Тем временем глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук выразил мнение, что Киев, манипулируя ситуацией с нефтепроводом «Дружба», фактически поставил ультиматум Будапешту, и до конца конфликта Венгрия не увидит российской нефти. Он назвал политику президента Украины Владимира Зеленского экономическим шантажом.

Швейцария
Украина
Газпром
Нафтогаз
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США заявили, что венные действия в Иране нанесли удар по медицине мира
Почему ушла от Абдулова, роман с Серовым, приемные дети: как живет Алферова
Пожар на нефтебазе в Тихорецке продолжает расти
Иран дал ответ по поводу закрытия Ормузского пролива
Президент Чехии поставил точку в вопросе российских энергоресурсов
Суд в Швейцарии отклонил жалобу «Газпрома»
Цены на заправках США и ЕС бьют рекорды: как мир платит за войну в Иране
Иран пригрозил США сокрушительной атакой на нефтегазовую инфраструктуру
В США допустили защиту судов в Ормузском проливе международной коалицией
Военные отразили воздушную атаку ВСУ на Севастополь
Президент Польши заблокировал участие в военной программе ЕС
Израиль объявил о новой волне ударов по Тегерану
Мир, стабильность, торговля: Азербайджан успешно развивает Южный Кавказ
Росавиация приняла решение по поводу сертификата Azur Air
Чехия завершила эвакуацию граждан из стран Ближнего Востока
США раскрыли масштабы ударов по Ирану
Подозреваемый в нападении на американскую синагогу мертв
В Молдавии десятки тонн овощей отправили на свалку
Иран расчехлил «ракету-монстра»: какое оружие есть у КСИР для войны с США
Службы экстренно выехали на пожар в московской гостинице
Дальше
Самое популярное
Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.