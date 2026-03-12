В МИД Швейцарии заговорили о посредничестве между США и Ираном

Швейцария продолжит выполнять посреднические функции между США и Ираном, несмотря на временное закрытие своего посольства в Тегеране, сообщила ТАСС представитель швейцарского МИД Мелани Гугельманн. Дипломат уточнила, что канал коммуникации между сторонами сохранится.

Швейцария договорилась с участвующими сторонами, США и Ираном, что она будет и впредь выполнять свою роль, — сказала Гугельманн.

Она отметила, что временное закрытие дипломатической миссии в Тегеране не повлияет на выполнение посреднических функций. По ее словам, «посол [конфедерации] будет и впредь следить за тем, чтобы канал информации между США и Ираном оставался открытым».

Передача сообщений между сторонами осуществляется по защищенным каналам связи и не требует обязательного физического присутствия дипломатов в иранской столице. Из-за требований конфиденциальности МИД не раскрывает дополнительные сведения о деятельности Швейцарии в рамках мандата защитной державы, заключила Гугельманн.

Ранее МИД конфедерации сообщил, что Швейцария временно закрывает свое посольство в Иране на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Согласно сообщению ведомства, посол и пять сотрудников швейцарской дипмиссии покинули Иран. Дипломаты смогут вернуться к работе после стабилизации обстановки.