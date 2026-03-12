Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 15:11

В МИД Швейцарии заговорили о посредничестве между США и Ираном

МИД Швейцарии: Берн сохранит канал связи США и Ирана после закрытия посольства

Швейцария Швейцария Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Швейцария продолжит выполнять посреднические функции между США и Ираном, несмотря на временное закрытие своего посольства в Тегеране, сообщила ТАСС представитель швейцарского МИД Мелани Гугельманн. Дипломат уточнила, что канал коммуникации между сторонами сохранится.

Швейцария договорилась с участвующими сторонами, США и Ираном, что она будет и впредь выполнять свою роль, — сказала Гугельманн.

Она отметила, что временное закрытие дипломатической миссии в Тегеране не повлияет на выполнение посреднических функций. По ее словам, «посол [конфедерации] будет и впредь следить за тем, чтобы канал информации между США и Ираном оставался открытым».

Передача сообщений между сторонами осуществляется по защищенным каналам связи и не требует обязательного физического присутствия дипломатов в иранской столице. Из-за требований конфиденциальности МИД не раскрывает дополнительные сведения о деятельности Швейцарии в рамках мандата защитной державы, заключила Гугельманн.

Ранее МИД конфедерации сообщил, что Швейцария временно закрывает свое посольство в Иране на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Согласно сообщению ведомства, посол и пять сотрудников швейцарской дипмиссии покинули Иран. Дипломаты смогут вернуться к работе после стабилизации обстановки.

Швейцария
Иран
США
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новый теракт Украины? Что произошло на Иркутском авиазаводе: детали, жертвы
Эксперт объяснил, как цены на бензин бьют по рейтингу Трампа
ФСБ пришла к россиянину после комментария в Сети
Украина захотела собственный «Железный купол»
Массовые потери ВСУ, 20 пораженных Starlink: новости СВО на вечер 12 марта
Новый лидер Ирана выдвинул требования Вашингтону
Новый верховный лидер Ирана рассказал о судьбе Ормузского пролива
Стало известно решение суда по родственникам террориста из «Крокуса»
Иран пригрозил новыми ударами по американским базам
Столичные росгвардейцы поймали нелегального дроновода
Захарова раскрыла, как Россия относится к вопросу энергопоставок в ЕС
В МИД РФ ответили на угрозы США в адрес Кубы
В России могут создать памятник женщинам-шахтерам, трудившимся в годы ВОВ
Герой России Ярашев раскрыл, как в одиночку удерживал позицию 68 дней
Нефролог назвала неочевидную причину проблем с почками
Названа предварительная версия пропажи детей в Звенигороде
В посольстве России рассказали о ситуации с туристами в Тунисе
Пять человек пострадали при пожаре на заводе в Каменске-Шахтинском
Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выступил с первым обращением
Российская «дочка» Citigroup сменила название
Дальше
Самое популярное
Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.