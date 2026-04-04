Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 апреля 2026 в 20:22

Израильтяне начали выходить на улицы с требованием остановить войну

Фото: Chen Junqing/XinHua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

В Тель-Авиве сотни жителей вышли на антивоенную акцию, передает РИА Новости. В центре города звучат требования к властям остановить боевые действия. Акция была согласована заранее, однако сейчас проходит с нарушением ограничений службы гражданской обороны, которая запрещает собрания более 50 человек на открытой местности из-за риска атак.

Как сообщает агентство, протестующие выкрикивают антиправительственные лозунги. В руках у них плакаты с призывами прекратить военные операции в Иране, Ливане и секторе Газа, а также ввести эмбарго на поставки оружия Израилю.

Позже появилась информация, что полиция Израиля приступила к разгону массовой антивоенной акции в Тель-Авиве, начались столкновения между силовиками и участниками протеста. Позже на место прибыла конная полиция, которая подключилась к разгону демонстрантов.

Ранее противники американских властей провели марш в рамках протестов No Kings («Нет королям») в Вашингтоне. Манифестанты требовали отставки президента США Дональда Трампа и вывода сотрудников миграционной полиции США из американских городов.

Мир
Иран
Израиль
сектор Газа
митинги
марши
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.