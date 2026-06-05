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05 июня 2026 в 10:10

Госдеп экстренно обратился к американцам из-за ситуации на Ближнем Востоке

Госдеп США призвал американцев на Ближнем Востоке проявлять осторожность

Государственный департамент США Государственный департамент США Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Государственный департамент США призвал американцев на Ближнем Востоке проявлять повышенную осторожность из-за высокой напряженности в регионе. Как уточняется на официальном сайте ведомства, ситуация с безопасностью остается сложной и может быстро измениться.

По словам представителей Госдепа, гражданам США необходимо изучить местоположение бомбоубежищ в стране пребывания на случай боевых действий. Высокий уровень предупреждения об опасности действует в том числе для Бахрейна, Израиля, Иордании и Кувейта. Также рекомендуется полностью отказаться от поездок в Иран, Ирак, Ливан, Сирию, Йемен и сектор Газа.

Ранее политолог Фархад Ибрагимов выразил мнение, что мир между США и Ираном на данном этапе вряд ли возможен. По его словам, стороны вряд ли смогут заключить какую-либо сделку, поскольку Тегеран и Вашингтон занимают противоположные и ультимативные позиции.

До этого стало известно, что президент США Дональд Трамп допускает возможность возобновления полномасштабных боевых действий против Ирана. Это произойдет в случае гибели американских военнослужащих на Ближнем Востоке.

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