ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 июня 2026 в 03:13

Воробьев оценил запрет на выпивку во дворах Подмосковья

Воробьев: ограничение алкоголя во дворах Московской области дало результат

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Ограничение продажи алкоголя во дворах принесло положительный эффект, завил РИА Новости передает РИА Новости на ПМЭФ губернатор Московской области Андрей Воробьев. С 1 марта 2026 года в подмосковных точках общепита, расположенных во дворах жилых домов, сокращен срок продажи алкоголя до двух часов — с 13:00 до 15:00.

Алкоголь во дворах раздражал, и мы видим положительный эффект от этого решения, — сказал Воробьев.

Ранее сообщалось, что в Калуге задержали преступную группу из шести человек за выпуск контрафактного алкоголя. Силовики обнаружили и изъяли оборудование для производства и немаркированное спиртное на сумму более 90 млн рублей.

До этого сотрудники полиции и ФСБ задержали трех подозреваемых в организации подпольного цеха по производству водки, коньяка и виски в Ленинградской области. Из оборота изъято около 30 тн спирта и более 20 тыс. литров готовой продукции. Задержаны двое местных жителей в возрасте, а также их сообщник из ближнего зарубежья. В деревне Пески злоумышленники без лицензии наладили работу цеха, оснастив его оборудованием для смешивания жидкостей и розлива.

Регионы
Подмосковье
алкоголь
Андрей Воробьев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Иностранных дипломатов угостили квасом и объяснили, что такое "лепота"
Измены жене, дружба с Нагиевым, слова об СВО: как живет Владимир Сычев
Украине предрекли 30-летний путь к стандартам Евросоюза
Воробьев оценил запрет на выпивку во дворах Подмосковья
Астроном раскрыл данные о самом ожидаемом небесном явлении июня
Стало известно, можно ли купить в интернете реальные ответы на ЕГЭ
Российские цены на нефтепродукты признали одними из самых низких в мире
На нем говорят 300 миллионов: как русский язык стал ядром цивилизации
Для жителей некоторых регионов России могут ввести новый вид компенсации
Лидер КНДР понаблюдал за испытаниями нового эсминца
«Никогда»: Матвиенко прояснила отношение к шестидневной рабочей неделе
«Полное бесправие»: в ДНР заявили об ужасном положении украинских мужчин
ПВО нейтрализовала летевшие на Москву дроны
В США обвинили Иран в атаке на Ормузский пролив
Трамп намекнул, что может навредить одному из государств Ближнего Востока
Задержана находившаяся в международном розыске россиянка
«Демоны прошлого»: Пушков вскрыл страшную основу идеологии Украины
Рак, мысли о суициде, смерть дочери: куда пропал Владимир Стержаков
Языковой нацизм: какие страны запрещают говорить по-русски — реакция РФ
В Херсонской области выявили напряженный участок линии соприкосновения
Дальше
Самое популярное
Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10
Общество

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10

Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Россия

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.