Воробьев оценил запрет на выпивку во дворах Подмосковья

Ограничение продажи алкоголя во дворах принесло положительный эффект, завил РИА Новости передает РИА Новости на ПМЭФ губернатор Московской области Андрей Воробьев. С 1 марта 2026 года в подмосковных точках общепита, расположенных во дворах жилых домов, сокращен срок продажи алкоголя до двух часов — с 13:00 до 15:00.

Алкоголь во дворах раздражал, и мы видим положительный эффект от этого решения, — сказал Воробьев.

Ранее сообщалось, что в Калуге задержали преступную группу из шести человек за выпуск контрафактного алкоголя. Силовики обнаружили и изъяли оборудование для производства и немаркированное спиртное на сумму более 90 млн рублей.

До этого сотрудники полиции и ФСБ задержали трех подозреваемых в организации подпольного цеха по производству водки, коньяка и виски в Ленинградской области. Из оборота изъято около 30 тн спирта и более 20 тыс. литров готовой продукции. Задержаны двое местных жителей в возрасте, а также их сообщник из ближнего зарубежья. В деревне Пески злоумышленники без лицензии наладили работу цеха, оснастив его оборудованием для смешивания жидкостей и розлива.