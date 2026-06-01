Десятки тонн спирта изъяли у производителей паленого алкоголя в регионе РФ В Ленобласти изъяли 30 тонн спирта у подпольных производителей алкоголя

Сотрудники полиции и ФСБ задержали трех подозреваемых в организации подпольного цеха по производству водки, коньяка и виски в Ломоносовском районе Ленинградской области, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. Из незаконного оборота изъято около 30 тонн спирта и более 20 тыс. литров готовой к продаже алкогольной продукции.

Среди задержанных — двое местных жителей в возрасте 40 и 50 лет, а также их 43-летний сообщник из ближнего зарубежья. В деревне Пески злоумышленники без лицензии наладили работу цеха, оснастив его оборудованием для смешивания жидкостей и розлива.

На месте полицейские нашли 10 тонн спирта и более 20 тыс. литров готового алкоголя в бутылках с этикетками известных брендов, но без акцизных марок. Еще 26 еврокубов сырья для поддельного алкоголя обнаружили в прицепе фуры на грузовом терминале в поселке Шушары. Против задержанных возбуждено уголовное дело. Фигуранты находятся под стражей в порядке статьи 91 УПК РФ.

Ранее сообщалось, что в Калуге задержали преступную группу из шести человек за выпуск контрафактного алкоголя. Силовики обнаружили и изъяли оборудование для производства и немаркированное спиртное на сумму более 90 млн рублей.