01 июня 2026 в 19:48

Россельхознадзор ввел новые ограничения на ввоз армянской продукции

Россия запретила ввоз косточковых плодов и винограда из Армении

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Россельхознадзор с 2 июня вводит временный запрет на ввоз в Россию косточковых плодов (вишня, черешня, абрикосы, сливы, персики, нектарины) и свежего винограда из Армении, сообщили в ведомстве. В качестве причины такого решения указаны участившиеся нарушения при поставках армянских фруктов.

Учитывая изложенное, с 2 июня 2026 года вводятся временные ограничения на ввоз плодов косточковых культур <...> и винограда свежего <...> происхождением и отправлением Республика Армения, а также на транзит указанной продукции в государства — члены ЕАЭС до выработки соответствующего алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемой продукции, — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе Россельхознадзора заявили, что с 2 июня Армения должна временно прекратить сертификацию живой рыбы и рыбной продукции для экспорта в Россию. Причиной стали неудовлетворительные итоги инспекции местных форелевых хозяйств и рыбоперерабатывающих заводов.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что с 30 мая были введены временные ограничения на ввоз фруктов и овощей из Армении. Причина — частые нарушения при поставках и необходимость защиты фитосанитарной безопасности России.

Россия
Армения
Россельхознадзор
виноград
фрукты
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
