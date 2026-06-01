Super.ru: звезде «Руки Вверх!» запретили покидать Россию из-за долгов

Портал Super.ru сообщил, что солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков имеет задолженность перед Федеральной налоговой службой в размере 524 тыс. рублей. По информации авторов материала, артисту временно запретили выезжать за пределы России.

Журналисты отметили, что, помимо музыкальной карьеры, Жуков успешно занимается бизнесом. В материале говорится, что певец владеет долей в лейбле и магазине Nuw Store, выручка которого в 2024 году составила 250 млн рублей.

Ранее Telegram-канал «Звездач» сообщил, что блогер Оксана Самойлова задолжала ФНС свыше 100 тыс. рублей. По информации авторов материала, она не перечислила обязательный платеж как индивидуальный предприниматель.

Кроме того, авторы Telegram-канала «Mash на спорте» заявили, что двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева может лишиться доступа к банковским счетам из-за долга в 705 тыс. рублей перед Федеральной налоговой службой. По информации канала, причиной стала просрочка по налоговым платежам.