12 мая 2026 в 17:58

Стало известно, сколько Самойлова задолжала налоговой

«Звездач»: Самойлова задолжала налоговой более 100 тыс. рублей

Оксана Самойлова Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Telegram-канал «Звездач» пишет, что у блогерши Оксаны Самойловой обнаружили долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС) более чем в 100 тыс. рублей. По информации авторов, она могла не внести обязательный взнос как индивидуальный предприниматель (ИП).

На канале сообщили, что блогерша в настоящий момент отдыхает с детьми в Китае. При этом «Звездач» отмечает, что по закону Самойлову не могли выпустить за границу с долгом более 30 тыс. рублей.

Ранее издание Super.ru рассказало, что у Аркадия Чекалина, который приходится братом бизнесмену Артему Чекалину, образовался крупный долг перед налоговой. Как пишут авторы, родственник бывшего мужа блогерши Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) задолжал ФНС 1 525 924 рубля и 96 копеек.

Также Telegram-канал SHOT сообщил, что на 43-летнюю спортсменку, уехавшую с мужем и детьми в Испанию, Елену Исинбаеву подали в суд из-за долга в 440 тыс. рублей по коммунальным платежам. По информации канала, задолженность копится третий год.

