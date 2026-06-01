01 июня 2026 в 10:34

Над Исинбаевой нависла угроза блокировки счетов

«Mash на спорте»: Исинбаевой грозит блокировка счетов из-за долга ФНС

Елена Исинбаева Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Telegram-канал «Mash на спорте» сообщил, что двукратной олимпийской чемпионке в прыжках с шестом Елене Исинбаевой может грозить блокировка банковских счетов из-за долга перед ФНС в размере 705 тыс. рублей. По его данным, причиной стала несвоевременная оплата налогов.

Как уточнил Mash, спортсменка переехала на остров Тенерифе в 2022 году и с тех пор редко бывает на родине. По данным канала, после введения интернет-ограничений она не смогла правильно настроить VPN для доступа к российскому трафику и государственным сервисам, из-за чего не оплатила налоги.

Ранее стало известно, что в отношении Исинбаевой открыли исполнительное производство из-за задолженности по кредиту. Судебные приставы начали принудительное взыскание после поступления материалов из суда Волгограда.

Между тем депутат Госдумы РФ Ирина Роднина отказалась называть уехавшую из России двукратную олимпийскую чемпионку в прыжках с шестом Елену Исинбаеву предателем. По словам политика, спортсменка просто поступила неправильно.

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

